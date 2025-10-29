SinyallerBölümler
Manual Trading11

0 inceleme
155 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 159%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 980
Kârla kapanan işlemler:
2 841 (71.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 139 (28.62%)
En iyi işlem:
8 221.17 USD
En kötü işlem:
-9 208.63 USD
Brüt kâr:
836 716.85 USD (2 305 167 pips)
Brüt zarar:
-434 270.39 USD (1 176 767 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (10 889.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 086.42 USD (21)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.90
Alış işlemleri:
1 956 (49.15%)
Satış işlemleri:
2 024 (50.85%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
101.12 USD
Ortalama kâr:
294.51 USD
Ortalama zarar:
-381.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4 944.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 189.30 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.99%
Yıllık tahmin:
-12.03%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
778.00 USD
Maksimum:
25 313.30 USD (12.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.37% (3 550.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3364
XTIUSD 433
GBPUSD 169
EURUSD 10
GBPJPY 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 343K
XTIUSD 38K
GBPUSD 22K
EURUSD -611
GBPJPY -302
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1M
XTIUSD 86K
GBPUSD 11K
EURUSD -1.1K
GBPJPY -296
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 221.17 USD
En kötü işlem: -9 209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10 889.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 944.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
