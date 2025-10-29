- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 980
Kârla kapanan işlemler:
2 841 (71.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 139 (28.62%)
En iyi işlem:
8 221.17 USD
En kötü işlem:
-9 208.63 USD
Brüt kâr:
836 716.85 USD (2 305 167 pips)
Brüt zarar:
-434 270.39 USD (1 176 767 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (10 889.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 086.42 USD (21)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.90
Alış işlemleri:
1 956 (49.15%)
Satış işlemleri:
2 024 (50.85%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
101.12 USD
Ortalama kâr:
294.51 USD
Ortalama zarar:
-381.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4 944.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 189.30 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.99%
Yıllık tahmin:
-12.03%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
778.00 USD
Maksimum:
25 313.30 USD (12.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.37% (3 550.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3364
|XTIUSD
|433
|GBPUSD
|169
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|343K
|XTIUSD
|38K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|-611
|GBPJPY
|-302
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1M
|XTIUSD
|86K
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|-296
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 221.17 USD
En kötü işlem: -9 209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10 889.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 944.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
纯手工交易
İnceleme yok