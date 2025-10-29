SinyallerBölümler
Ervand Oganesyan

Rainbow MT5

Ervand Oganesyan
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
37 (48.68%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (51.32%)
En iyi işlem:
1 771.58 USD
En kötü işlem:
-1 052.31 USD
Brüt kâr:
9 599.08 USD (60 441 pips)
Brüt zarar:
-7 882.45 USD (36 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (771.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 008.25 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.13%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
40 (52.63%)
Satış işlemleri:
36 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
22.59 USD
Ortalama kâr:
259.43 USD
Ortalama zarar:
-202.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 612.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 612.00 USD (4)
Aylık büyüme:
31.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 482.40 USD
Maksimum:
2 176.38 USD (44.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
COPPER 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
COPPER 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
COPPER 24K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 771.58 USD
En kötü işlem: -1 052 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +771.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 612.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.29 06:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rainbow MT5
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
2.5K
USD
55
98%
76
48%
100%
1.21
22.59
USD
0%
1:100
