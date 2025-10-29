SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold farmer daily
Ghulam Nabi Butt

Gold farmer daily

Ghulam Nabi Butt
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 311%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 105
Kârla kapanan işlemler:
1 018 (92.12%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (7.87%)
En iyi işlem:
44.90 USD
En kötü işlem:
-143.78 USD
Brüt kâr:
1 633.48 USD (5 485 394 pips)
Brüt zarar:
-1 175.10 USD (1 151 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (119.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.19 USD (33)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.49%
Maks. mevduat yükü:
37.91%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
672 (60.81%)
Satış işlemleri:
433 (39.19%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-13.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-856.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-856.21 USD (11)
Aylık büyüme:
47.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
856.21 USD (50.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.48% (856.21 USD)
Varlığa göre:
83.03% (910.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1071
XAGUSDm 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 391
XAGUSDm 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 366K
XAGUSDm 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.90 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +119.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -856.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I will be sharing my own gold trading signals daily — tested, trusted, and highly profitable.
Join now and copy my trades to earn steady profits every single day.
No fake promises, just real market results that speak for themselves.
Be part of my exclusive gold trading group and start growing your income today.
İnceleme yok
2025.12.05 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 04:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 19:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 17:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

