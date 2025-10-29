SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 4
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 4

Evgeniy Alekseev
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
91 (90.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.90%)
En iyi işlem:
1.78 USD
En kötü işlem:
-25.41 USD
Brüt kâr:
59.86 USD (6 495 pips)
Brüt zarar:
-116.87 USD (11 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (14.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.17 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
73.41%
Maks. mevduat yükü:
50.42%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
47 (46.53%)
Satış işlemleri:
54 (53.47%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-11.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-25.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.41 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.30 USD
Maksimum:
78.98 USD (59.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.92% (78.98 USD)
Varlığa göre:
41.24% (46.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.78 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
İnceleme yok
2025.10.29 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 08:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 07:56
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 05:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Irkutsk Invest 4
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
60
USD
1
100%
101
90%
73%
0.51
-0.56
USD
60%
1:500
