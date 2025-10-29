- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
91 (90.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.90%)
En iyi işlem:
1.78 USD
En kötü işlem:
-25.41 USD
Brüt kâr:
59.86 USD (6 495 pips)
Brüt zarar:
-116.87 USD (11 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (14.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.17 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
73.41%
Maks. mevduat yükü:
50.42%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
47 (46.53%)
Satış işlemleri:
54 (53.47%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-11.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-25.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.41 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.30 USD
Maksimum:
78.98 USD (59.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.92% (78.98 USD)
Varlığa göre:
41.24% (46.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.78 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
1
100%
101
90%
73%
0.51
-0.56
USD
USD
60%
1:500