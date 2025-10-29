SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Signal WTC Scalper
Affan Muhammad

Signal WTC Scalper

0 inceleme
138 hafta
0 / 0 USD
0%
ATFXGM8-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
281 (71.86%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (28.13%)
En iyi işlem:
4 830.66 USD
En kötü işlem:
-9 207.51 USD
Brüt kâr:
27 574.09 USD (249 834 pips)
Brüt zarar:
-26 685.73 USD (232 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 099.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 830.66 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
179 (45.78%)
Satış işlemleri:
212 (54.22%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
98.13 USD
Ortalama zarar:
-242.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 621.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 230.90 USD (3)
Aylık büyüme:
31.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 177.08 USD
Maksimum:
11 005.02 USD (65.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 299
USDJPY 66
EURUSD 9
USDCAD 6
AUDCAD 4
GBPJPY 4
USDCHF 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 695
USDJPY 66
EURUSD 29
USDCAD 7
AUDCAD 42
GBPJPY 549
USDCHF 1
GBPUSD 0
XAGUSD -500
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
USDJPY 2.7K
EURUSD 258
USDCAD 222
AUDCAD 559
GBPJPY 817
USDCHF 24
GBPUSD -25
XAGUSD -100
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 830.66 USD
En kötü işlem: -9 208 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 099.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 621.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM8-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TegasFX-Live-UK-3
0.37 × 1252
GOFX-REAL SERVER
0.62 × 500
HantecMarkets-Server4
2.50 × 2
XMGlobal-Real 36
2.81 × 210
XMGlobal-Real 8
4.25 × 423
XMGlobal-Real 38
4.33 × 413
XMGlobal-Real 18
4.45 × 722
İnceleme yok
2025.10.29 04:46
Trading operations on the account were performed for only 134 days. This comprises 13.87% of days out of the 966 days of the signal's entire lifetime.
