- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
281 (71.86%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (28.13%)
En iyi işlem:
4 830.66 USD
En kötü işlem:
-9 207.51 USD
Brüt kâr:
27 574.09 USD (249 834 pips)
Brüt zarar:
-26 685.73 USD (232 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 099.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 830.66 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
179 (45.78%)
Satış işlemleri:
212 (54.22%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
98.13 USD
Ortalama zarar:
-242.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 621.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 230.90 USD (3)
Aylık büyüme:
31.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 177.08 USD
Maksimum:
11 005.02 USD (65.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|USDJPY
|66
|EURUSD
|9
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|4
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|695
|USDJPY
|66
|EURUSD
|29
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|42
|GBPJPY
|549
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|0
|XAGUSD
|-500
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|258
|USDCAD
|222
|AUDCAD
|559
|GBPJPY
|817
|USDCHF
|24
|GBPUSD
|-25
|XAGUSD
|-100
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 830.66 USD
En kötü işlem: -9 208 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 099.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 621.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM8-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok