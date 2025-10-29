Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM8-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TegasFX-Live-UK-3 0.37 × 1252 GOFX-REAL SERVER 0.62 × 500 HantecMarkets-Server4 2.50 × 2 XMGlobal-Real 36 2.81 × 210 XMGlobal-Real 8 4.25 × 423 XMGlobal-Real 38 4.33 × 413 XMGlobal-Real 18 4.45 × 722 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya