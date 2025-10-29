SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / I HAVE SL AND TP
Nesken Sitanggang

I HAVE SL AND TP

Nesken Sitanggang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
MaxrichGroup-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
9.57 USD
En kötü işlem:
-16.06 USD
Brüt kâr:
9.67 USD (965 pips)
Brüt zarar:
-21.73 USD (2 172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (9.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.67 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
98.75%
Maks. mevduat yükü:
7.22%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-3.02 USD
Ortalama kâr:
4.84 USD
Ortalama zarar:
-10.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.73 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.73 USD
Maksimum:
21.73 USD (30.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.02% (21.73 USD)
Varlığa göre:
25.87% (17.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.57 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.29 06:56
Share of trading days is too low
2025.10.29 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 04:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
I HAVE SL AND TP
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
60
USD
1
0%
4
50%
99%
0.44
-3.02
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.