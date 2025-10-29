SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MBT
Mathias Buscher

MBT

Mathias Buscher
0 inceleme
96 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -92%
ActivTradesEU-4
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
176 (64.23%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (35.77%)
En iyi işlem:
8.14 EUR
En kötü işlem:
-75.95 EUR
Brüt kâr:
264.37 EUR (20 821 pips)
Brüt zarar:
-453.13 EUR (41 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (33.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.41 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.30%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
87 (31.75%)
Satış işlemleri:
187 (68.25%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-0.69 EUR
Ortalama kâr:
1.50 EUR
Ortalama zarar:
-4.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-195.01 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.53%
Yıllık tahmin:
30.64%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
207.22 EUR
Maksimum:
219.61 EUR (103.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.84% (215.85 EUR)
Varlığa göre:
0.01% (0.09 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 264
GOLD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -197
GOLD -18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -19K
GOLD -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.14 EUR
En kötü işlem: -76 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.59 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.29 06:56
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol