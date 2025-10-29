- Büyüme
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
176 (64.23%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (35.77%)
En iyi işlem:
8.14 EUR
En kötü işlem:
-75.95 EUR
Brüt kâr:
264.37 EUR (20 821 pips)
Brüt zarar:
-453.13 EUR (41 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (33.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.41 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.30%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
87 (31.75%)
Satış işlemleri:
187 (68.25%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-0.69 EUR
Ortalama kâr:
1.50 EUR
Ortalama zarar:
-4.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-195.01 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.53%
Yıllık tahmin:
30.64%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
207.22 EUR
Maksimum:
219.61 EUR (103.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.84% (215.85 EUR)
Varlığa göre:
0.01% (0.09 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|264
|GOLD
|10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-197
|GOLD
|-18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-19K
|GOLD
|-1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.14 EUR
En kötü işlem: -76 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.59 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
