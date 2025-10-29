SinyallerBölümler
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 2

Evgeniy Alekseev
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -74%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
68 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (27.66%)
En iyi işlem:
46.15 USD
En kötü işlem:
-406.35 USD
Brüt kâr:
410.18 USD (4 533 pips)
Brüt zarar:
-861.44 USD (7 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (71.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.21 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
4.39%
Maks. mevduat yükü:
12.96%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
42 (44.68%)
Satış işlemleri:
52 (55.32%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-4.80 USD
Ortalama kâr:
6.03 USD
Ortalama zarar:
-33.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-406.35 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.80%
Yıllık tahmin:
-21.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
543.04 USD
Maksimum:
674.25 USD (92.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.06% (674.25 USD)
Varlığa göre:
0.29% (0.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 44
USDCAD 16
USDCHF 13
USDJPY 8
XAUUSD 7
EURUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -4
USDCAD -16
USDCHF -16
USDJPY 11
XAUUSD -423
EURUSD -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 617
USDCAD -88
USDCHF 2
USDJPY 233
XAUUSD -3.7K
EURUSD -9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.15 USD
En kötü işlem: -406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 9
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
İnceleme yok
2025.10.29 05:46
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.