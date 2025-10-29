- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
68 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (27.66%)
En iyi işlem:
46.15 USD
En kötü işlem:
-406.35 USD
Brüt kâr:
410.18 USD (4 533 pips)
Brüt zarar:
-861.44 USD (7 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (71.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.21 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
4.39%
Maks. mevduat yükü:
12.96%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
42 (44.68%)
Satış işlemleri:
52 (55.32%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-4.80 USD
Ortalama kâr:
6.03 USD
Ortalama zarar:
-33.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-406.35 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.80%
Yıllık tahmin:
-21.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
543.04 USD
Maksimum:
674.25 USD (92.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.06% (674.25 USD)
Varlığa göre:
0.29% (0.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|USDCAD
|16
|USDCHF
|13
|USDJPY
|8
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-4
|USDCAD
|-16
|USDCHF
|-16
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|-423
|EURUSD
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|617
|USDCAD
|-88
|USDCHF
|2
|USDJPY
|233
|XAUUSD
|-3.7K
|EURUSD
|-9
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.15 USD
En kötü işlem: -406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-74%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
26
100%
94
72%
4%
0.47
-4.80
USD
USD
87%
1:500