SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Irkutsk Invest 1
Evgeniy Alekseev

Irkutsk Invest 1

Evgeniy Alekseev
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Tickmill-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
20 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.04%)
En iyi işlem:
156.57 USD
En kötü işlem:
-348.57 USD
Brüt kâr:
567.31 USD (1 129 pips)
Brüt zarar:
-370.32 USD (532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (279.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.28 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
4.62%
Maks. mevduat yükü:
15.80%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
9 (39.13%)
Satış işlemleri:
14 (60.87%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
8.56 USD
Ortalama kâr:
28.37 USD
Ortalama zarar:
-123.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-356.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-356.90 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.62 USD
Maksimum:
356.90 USD (44.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.30% (356.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 197
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.57 USD
En kötü işlem: -349 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +279.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -356.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.43 × 159
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.89 × 36
Tickmill-Live02
0.92 × 675
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
Tickmill-Live
0.98 × 442
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 957
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 1
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
ICMarkets-Live07
1.13 × 242
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 9
Tickmill-Live04
1.25 × 227
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.29 05:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 04:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Irkutsk Invest 1
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
1.1K
USD
9
100%
23
86%
5%
1.53
8.56
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.