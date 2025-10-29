- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
8.81 USD
En kötü işlem:
-5.46 USD
Brüt kâr:
32.48 USD (2 887 pips)
Brüt zarar:
-6.49 USD (542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (29.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.25 USD (20)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
16.35%
Maks. mevduat yükü:
2.36%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
5.00
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
1.41 USD
Ortalama zarar:
-6.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.46 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.46 USD
Maksimum:
5.53 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (5.50 USD)
Varlığa göre:
1.05% (10.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
En iyi işlem: +8.81 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
