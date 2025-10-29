- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.23 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
38.47 USD (396 802 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.47 USD (10)
Sharpe oranı:
2.59
Alım-satım etkinliği:
96.39%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.46% (128.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|397K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Automated Bitcoin trading.
Expected profit: 25% per month on deposit.
I started real trading after 10 months of successful demo trading and a 400% increase on my deposit. Approximately +50% per month.
On this account, I withdrew a lot size of up to 0.01. The demo lot size is set to 0.02 to reduce risk.
Recommended deposit: 1000+, and copy a lot size of 0.01.
0.02 for 2000...
I can show you demo trading monitoring; send a message.
The signal opens up and down orders alternately. It has a very high stop loss. While one or more trades are in drawdown, others open and close the profit.
Sometimes I average out the trades myself, closing accumulated orders. There isn't a large accumulation of orders.
The probability of losing everything is low. I recommend trading with 70% of your profits on the sidelines, which also helps increase your account balance to withstand large drawdowns.
If you subscribe, please contact me so I can notify you of any changes to your trading account.
