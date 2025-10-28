- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
199.75 USD
En kötü işlem:
-150.45 USD
Brüt kâr:
1 046.96 USD (27 621 pips)
Brüt zarar:
-241.05 USD (5 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (686.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
686.17 USD (5)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.63%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.36
Alış işlemleri:
2 (18.18%)
Satış işlemleri:
9 (81.82%)
Kâr faktörü:
4.34
Beklenen getiri:
73.26 USD
Ortalama kâr:
116.33 USD
Ortalama zarar:
-120.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-150.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.45 USD (1)
Aylık büyüme:
26.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.60 USD
Maksimum:
150.45 USD (4.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (3.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|USDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|805
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|64
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.75 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +686.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
