Matteo Masat

The Big Challenge

Matteo Masat
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
BCMMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
52 (89.65%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (10.34%)
En iyi işlem:
6.41 EUR
En kötü işlem:
-4.98 EUR
Brüt kâr:
55.44 EUR (6 744 pips)
Brüt zarar:
-11.78 EUR (1 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.17 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.87%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.77
Alış işlemleri:
45 (77.59%)
Satış işlemleri:
13 (22.41%)
Kâr faktörü:
4.71
Beklenen getiri:
0.75 EUR
Ortalama kâr:
1.07 EUR
Ortalama zarar:
-1.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4.98 EUR (1)
Aylık büyüme:
17.46%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
4.98 EUR (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
18.10% (53.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 17
EURUSD 12
GBPUSD 11
USDCAD 11
USDCHF 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 14
EURUSD 13
GBPUSD 13
USDCAD 6
USDCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 1.5K
EURUSD 1.4K
GBPUSD 1.4K
USDCAD 914
USDCHF 280
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.41 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCMMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.28 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
