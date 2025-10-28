- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
42 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (19.23%)
En iyi işlem:
4.76 USD
En kötü işlem:
-5.63 USD
Brüt kâr:
92.68 USD (143 208 pips)
Brüt zarar:
-31.38 USD (12 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.81%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
29 (55.77%)
Satış işlemleri:
23 (44.23%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-3.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.91 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.91 USD (3.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.97% (6.91 USD)
Varlığa göre:
8.15% (29.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|11
|BTCUSD
|8
|NAS100
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29
|GBPJPY
|14
|BTCUSD
|15
|NAS100
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.9K
|GBPJPY
|478
|BTCUSD
|127K
|NAS100
|278
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.76 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 498
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.40 × 503
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 115
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.36 × 494
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
