I Made Sandiarta

Growth Equity 07

I Made Sandiarta
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
42 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (19.23%)
En iyi işlem:
4.76 USD
En kötü işlem:
-5.63 USD
Brüt kâr:
92.68 USD (143 208 pips)
Brüt zarar:
-31.38 USD (12 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.81%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
8.87
Alış işlemleri:
29 (55.77%)
Satış işlemleri:
23 (44.23%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
-3.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.91 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.91 USD (3.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.97% (6.91 USD)
Varlığa göre:
8.15% (29.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
GBPJPY 11
BTCUSD 8
NAS100 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29
GBPJPY 14
BTCUSD 15
NAS100 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.9K
GBPJPY 478
BTCUSD 127K
NAS100 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.76 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.36 × 494
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
İnceleme yok
2025.10.28 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Growth Equity 07
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
365
USD
1
0%
52
80%
100%
2.95
1.18
USD
8%
1:500
Kopyala

