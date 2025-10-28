- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
24 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (7.69%)
En iyi işlem:
41.46 USD
En kötü işlem:
-34.87 USD
Brüt kâr:
196.67 USD (318 930 pips)
Brüt zarar:
-69.74 USD (116 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (120.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.01 USD (16)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
14 (53.85%)
Satış işlemleri:
12 (46.15%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
4.88 USD
Ortalama kâr:
8.19 USD
Ortalama zarar:
-34.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-69.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.74 USD (2)
Aylık büyüme:
21.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
69.74 USD (10.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.31% (69.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|203K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.46 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +120.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok