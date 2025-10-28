- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
4.23 USD
En kötü işlem:
-11.43 USD
Brüt kâr:
18.46 USD (1 866 pips)
Brüt zarar:
-25.07 USD (2 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (11.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.17 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
50.46%
Maks. mevduat yükü:
17.21%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.73 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-8.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.89 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.70 USD
Maksimum:
20.69 USD (20.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.05% (20.65 USD)
Varlığa göre:
10.07% (10.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-592
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.23 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.88 × 8
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
1
0%
9
66%
50%
0.73
-0.73
USD
USD
20%
1:500