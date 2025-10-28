Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 2 FBS-Real-7 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.71 × 7 ICMarketsSC-Live08 0.74 × 66 TradersWay-Live 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live11 0.90 × 77 RoboForex-ECN 1.06 × 49 Exness-Real17 1.07 × 42 ICMarketsSC-Live19 1.26 × 39 ThreeTrader-Live 1.27 × 51 ICMarketsSC-Live23 1.33 × 3 ICMarketsSC-Live10 1.50 × 4 AxioryAsia-02Live 1.52 × 33 ICMarketsSC-Live05 1.85 × 13 Tickmill-Live10 2.30 × 20 ICMarketsSC-Live09 2.35 × 37 ICMarketsSC-Live33 2.70 × 27 ICMarketsSC-Live15 2.82 × 56 DooPrime-Live 3 4.00 × 1 Axi-US06-Live 4.70 × 40 Axi-US09-Live 5.40 × 50 Exness-Real9 5.72 × 47 18 daha fazla...