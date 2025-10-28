- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
58 (79.45%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (20.55%)
En iyi işlem:
7.99 USD
En kötü işlem:
-7.57 USD
Brüt kâr:
117.00 USD (11 424 pips)
Brüt zarar:
-46.51 USD (6 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (40.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.77 USD (24)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.56%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
27 (36.99%)
Satış işlemleri:
46 (63.01%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.84 USD (2)
Aylık büyüme:
25.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.55 USD (8.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
13.43% (41.92 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
|GBPCHF
|39
|NZDJPY
|29
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
|GBPCHF
|88
|NZDJPY
|-23
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
|GBPCHF
|7.3K
|NZDJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|176
|EURNZD
|99
|EURJPY
|251
|CADJPY
|117
|EURAUD
|173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.99 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +40.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.74 × 66
|
TradersWay-Live
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.90 × 77
|
RoboForex-ECN
|1.06 × 49
|
Exness-Real17
|1.07 × 42
|
ICMarketsSC-Live19
|1.26 × 39
|
ThreeTrader-Live
|1.27 × 51
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.52 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.85 × 13
|
Tickmill-Live10
|2.30 × 20
|
ICMarketsSC-Live09
|2.35 × 37
|
ICMarketsSC-Live33
|2.70 × 27
|
ICMarketsSC-Live15
|2.82 × 56
|
DooPrime-Live 3
|4.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|4.70 × 40
|
Axi-US09-Live
|5.40 × 50
|
Exness-Real9
|5.72 × 47
