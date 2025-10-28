SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BAILEY TRADER
Muhammad Yaver

BAILEY TRADER

Muhammad Yaver
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
FusionMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
379 (66.25%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (33.74%)
En iyi işlem:
67.40 USD
En kötü işlem:
-27.62 USD
Brüt kâr:
1 504.05 USD (90 772 pips)
Brüt zarar:
-1 138.85 USD (63 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (231.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.96 USD (33)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
293 (51.22%)
Satış işlemleri:
279 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-5.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-32.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.94 USD (12)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
56.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.42 USD
Maksimum:
329.18 USD (66.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.03% (329.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 417
GBPUSD 40
USDJPY 35
EURUSD 23
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 14
GBPAUD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 436
GBPUSD -4
USDJPY -26
EURUSD -3
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY 11
GBPAUD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
GBPUSD -280
USDJPY -1.3K
EURUSD -18
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY 744
GBPAUD -747
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.40 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +231.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.52 × 69
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.07 × 187
GOMarketsMU-Live
3.50 × 6
Darwinex-Live
3.82 × 318
RoboForex-ECN
3.94 × 489
FusionMarkets-Live
3.99 × 17142
Valutrades-Live
4.17 × 6
ValutradesSeychelles-Live
4.71 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
4.80 × 1340
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
TASS-Live
7.09 × 70
57 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
BAILEY TRADER 
İnceleme yok
2025.10.28 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 16:06
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol