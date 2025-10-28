- Büyüme
İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
379 (66.25%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (33.74%)
En iyi işlem:
67.40 USD
En kötü işlem:
-27.62 USD
Brüt kâr:
1 504.05 USD (90 772 pips)
Brüt zarar:
-1 138.85 USD (63 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (231.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.96 USD (33)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
293 (51.22%)
Satış işlemleri:
279 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-5.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-32.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.94 USD (12)
Aylık büyüme:
4.64%
Yıllık tahmin:
56.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.42 USD
Maksimum:
329.18 USD (66.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.03% (329.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|GBPUSD
|40
|USDJPY
|35
|EURUSD
|23
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|14
|GBPAUD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|436
|GBPUSD
|-4
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|-3
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|11
|GBPAUD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|-280
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|-18
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|744
|GBPAUD
|-747
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +67.40 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +231.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.52 × 69
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.07 × 187
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 6
|
Darwinex-Live
|3.82 × 318
|
RoboForex-ECN
|3.94 × 489
|
FusionMarkets-Live
|3.99 × 17142
|
Valutrades-Live
|4.17 × 6
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.80 × 1340
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
TASS-Live
|7.09 × 70
