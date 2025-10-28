SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / QuantumQueen
Leutrim Krasniqi

QuantumQueen

Leutrim Krasniqi
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -48%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
251
Kârla kapanan işlemler:
162 (64.54%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (35.46%)
En iyi işlem:
53.08 EUR
En kötü işlem:
-216.52 EUR
Brüt kâr:
1 225.63 EUR (40 390 pips)
Brüt zarar:
-1 258.56 EUR (29 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (86.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
159.37 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
4.56%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
191 (76.10%)
Satış işlemleri:
60 (23.90%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.13 EUR
Ortalama kâr:
7.57 EUR
Ortalama zarar:
-14.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-444.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-444.40 EUR (8)
Aylık büyüme:
19.04%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
352.57 EUR
Maksimum:
463.99 EUR (147.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.67% (447.31 EUR)
Varlığa göre:
0.11% (1.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.08 EUR
En kötü işlem: -217 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +86.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -444.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.88 × 8
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
87 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.28 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantumQueen
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
1K
EUR
7
93%
251
64%
5%
0.97
-0.13
EUR
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.