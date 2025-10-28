- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
251
Kârla kapanan işlemler:
162 (64.54%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (35.46%)
En iyi işlem:
53.08 EUR
En kötü işlem:
-216.52 EUR
Brüt kâr:
1 225.63 EUR (40 390 pips)
Brüt zarar:
-1 258.56 EUR (29 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (86.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
159.37 EUR (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
4.56%
Maks. mevduat yükü:
0.66%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
191 (76.10%)
Satış işlemleri:
60 (23.90%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.13 EUR
Ortalama kâr:
7.57 EUR
Ortalama zarar:
-14.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-444.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-444.40 EUR (8)
Aylık büyüme:
19.04%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
352.57 EUR
Maksimum:
463.99 EUR (147.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.67% (447.31 EUR)
Varlığa göre:
0.11% (1.12 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.08 EUR
En kötü işlem: -217 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +86.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -444.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.88 × 8
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
7
93%
251
64%
5%
0.97
-0.13
EUR
EUR
71%
1:500