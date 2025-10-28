SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FX Joint Winter
Mateusz Winter

FX Joint Winter

Mateusz Winter
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 111
Kârla kapanan işlemler:
816 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
295 (26.55%)
En iyi işlem:
158.22 EUR
En kötü işlem:
-90.66 EUR
Brüt kâr:
4 788.75 EUR (5 063 843 pips)
Brüt zarar:
-3 952.32 EUR (5 327 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (136.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
268.11 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.05%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.36
Alış işlemleri:
537 (48.33%)
Satış işlemleri:
574 (51.67%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.75 EUR
Ortalama kâr:
5.87 EUR
Ortalama zarar:
-13.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-205.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-224.91 EUR (9)
Aylık büyüme:
-5.68%
Yıllık tahmin:
-68.97%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.06 EUR
Maksimum:
616.16 EUR (9.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.37% (616.90 EUR)
Varlığa göre:
4.52% (218.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 135
XAUUSD 122
AUDCAD 85
EURGBP 64
EURAUD 48
NZDCAD 46
AUDSGD 46
GBPUSD 46
USDCAD 45
EURUSD 41
CADCHF 40
EURNZD 37
GBPCAD 36
EURCAD 33
DE40 33
EURCHF 32
AUDUSD 31
US30 30
USDCHF 23
NZDUSD 22
USTEC 22
GBPAUD 18
US500 12
AUDNZD 9
USDSGD 9
GBPCHF 9
EURSGD 7
GBPJPY 6
CADJPY 6
AUDCHF 5
AUDJPY 4
CHFJPY 4
SGDJPY 4
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 3
XAUUSD 269
AUDCAD 26
EURGBP 105
EURAUD 35
NZDCAD 19
AUDSGD 20
GBPUSD -176
USDCAD 21
EURUSD 259
CADCHF 69
EURNZD -130
GBPCAD -37
EURCAD 144
DE40 58
EURCHF -21
AUDUSD -99
US30 200
USDCHF 6
NZDUSD -61
USTEC 191
GBPAUD -80
US500 -35
AUDNZD -13
USDSGD 18
GBPCHF 67
EURSGD 29
GBPJPY 10
CADJPY 23
AUDCHF 0
AUDJPY 6
CHFJPY 8
SGDJPY 7
USDJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -396K
XAUUSD -18K
AUDCAD 2.3K
EURGBP 3.5K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDSGD 806
GBPUSD 1K
USDCAD 3K
EURUSD 6.7K
CADCHF 3K
EURNZD 571
GBPCAD -63
EURCAD 7.8K
DE40 -3.4K
EURCHF 723
AUDUSD -401
US30 56K
USDCHF 511
NZDUSD -1.2K
USTEC 59K
GBPAUD -2.2K
US500 -2.4K
AUDNZD -1.8K
USDSGD 780
GBPCHF 1.8K
EURSGD 2.1K
GBPJPY 1.5K
CADJPY 2.3K
AUDCHF -155
AUDJPY 947
CHFJPY 1.3K
SGDJPY 1.2K
USDJPY 96
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.22 EUR
En kötü işlem: -91 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +136.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -205.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.11 × 9
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
İnceleme yok
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX Joint Winter
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
4.8K
EUR
16
84%
1 111
73%
100%
1.21
0.75
EUR
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.