Leutrim Krasniqi

AI Gold Sniper

Leutrim Krasniqi
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
138 (50.73%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (49.26%)
En iyi işlem:
9.37 EUR
En kötü işlem:
-25.67 EUR
Brüt kâr:
199.93 EUR (16 170 pips)
Brüt zarar:
-365.84 EUR (29 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (27.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.83 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
135 (49.63%)
Satış işlemleri:
137 (50.37%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-0.61 EUR
Ortalama kâr:
1.45 EUR
Ortalama zarar:
-2.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-6.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-94.81 EUR (6)
Aylık büyüme:
-99.56%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.86 EUR
Maksimum:
211.59 EUR (462.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (211.59 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 174
XAUEUR 32
EURUSD 31
GBPUSD 20
GBPJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -90
XAUEUR -27
EURUSD -23
GBPUSD -36
GBPJPY -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8.2K
XAUEUR -1K
EURUSD -536
GBPUSD -3.5K
GBPJPY -520
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.37 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +27.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1865
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 116
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 326
ICMarketsSC-Live25
1.30 × 666
ICMarketsSC-Live16
1.35 × 150
SaracenInc-Live
1.50 × 109
48 daha fazla...
Ai Gold Sniper
İnceleme yok
2025.10.28 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
