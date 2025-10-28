- Büyüme
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
138 (50.73%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (49.26%)
En iyi işlem:
9.37 EUR
En kötü işlem:
-25.67 EUR
Brüt kâr:
199.93 EUR (16 170 pips)
Brüt zarar:
-365.84 EUR (29 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (27.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.83 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
135 (49.63%)
Satış işlemleri:
137 (50.37%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-0.61 EUR
Ortalama kâr:
1.45 EUR
Ortalama zarar:
-2.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-6.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-94.81 EUR (6)
Aylık büyüme:
-99.56%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
170.86 EUR
Maksimum:
211.59 EUR (462.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (211.59 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|XAUEUR
|32
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-90
|XAUEUR
|-27
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-36
|GBPJPY
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.2K
|XAUEUR
|-1K
|EURUSD
|-536
|GBPUSD
|-3.5K
|GBPJPY
|-520
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.37 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +27.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.18 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1865
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 116
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 326
|
ICMarketsSC-Live25
|1.30 × 666
|
ICMarketsSC-Live16
|1.35 × 150
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
