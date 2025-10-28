SinyallerBölümler
Dinh Tuan Nguyen

GunnyFEURUSD

0 inceleme
81 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 9%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
462
Kârla kapanan işlemler:
311 (67.31%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (32.68%)
En iyi işlem:
135.72 USD
En kötü işlem:
-43.92 USD
Brüt kâr:
1 856.48 USD (32 846 pips)
Brüt zarar:
-1 033.76 USD (31 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (28.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
462 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.46 USD (5)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.78%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
138.02 USD (1.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (137.53 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 823
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
XMGlobal-MT5 12
8.60 × 5
Only short EURUSD
İnceleme yok
