İşlemler:
462
Kârla kapanan işlemler:
311 (67.31%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (32.68%)
En iyi işlem:
135.72 USD
En kötü işlem:
-43.92 USD
Brüt kâr:
1 856.48 USD (32 846 pips)
Brüt zarar:
-1 033.76 USD (31 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (28.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
462 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.46 USD (5)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.78%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
138.02 USD (1.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (137.53 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|823
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.72 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +28.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Only short EURUSD
