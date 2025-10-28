- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.69 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
15.38 USD (1 536 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (15.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.38 USD (4)
Sharpe oranı:
1.28
Alım-satım etkinliği:
41.93%
Maks. mevduat yükü:
5.12%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.51% (7.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +8.69 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +15.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I'm trading on GOLD (XAU/USD) only
