- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
60 (68.96%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (31.03%)
En iyi işlem:
450.12 USD
En kötü işlem:
-104.34 USD
Brüt kâr:
3 208.16 USD (36 203 pips)
Brüt zarar:
-717.98 USD (18 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (983.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
983.38 USD (7)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
10.18
Alış işlemleri:
87 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.47
Beklenen getiri:
28.62 USD
Ortalama kâr:
53.47 USD
Ortalama zarar:
-26.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-244.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-244.60 USD (3)
Aylık büyüme:
50.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
244.60 USD (4.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +450.12 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +983.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
YOU NEED BALANCE OF 3500.00 TO COPY MY TRADES.
FOR MY STRATEGY, YOU KEEP A $3500.00 SAFETY CUSGION. DON'T TOUCH IT- USE IT TO ABSOB DRAWDOWNS OR A BAD STREAK. AFTER THAT CUSHION IS FUNDED, EVERYTHING YOU EARN ABOVE IT IS YOURS.
DAILY TARGET IS 300.00 DOLLARS PER DAY.
YOU NEED 1:500 LAVERAGE.
İnceleme yok