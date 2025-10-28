- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
6 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (60.00%)
En iyi işlem:
30.86 USD
En kötü işlem:
-11.06 USD
Brüt kâr:
154.02 USD (15 399 pips)
Brüt zarar:
-89.80 USD (8 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (113.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
13 (86.67%)
Satış işlemleri:
2 (13.33%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
4.28 USD
Ortalama kâr:
25.67 USD
Ortalama zarar:
-9.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.89 USD (8)
Aylık büyüme:
32.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.72 USD
Maksimum:
79.89 USD (34.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.71% (79.89 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSDr
15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSDr
64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSDr
6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.86 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +113.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Entry: 0.01 lot | SL: -$10, (xauusd only)
İnceleme yok