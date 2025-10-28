SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fx Gold Scalp
Duc Thao Nguyen

Fx Gold Scalp

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD
büyüme başlangıcı: 2025 61%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
54 (80.59%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (19.40%)
En iyi işlem:
21.97 USD
En kötü işlem:
-5.57 USD
Brüt kâr:
229.92 USD (462 041 pips)
Brüt zarar:
-42.95 USD (195 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (106.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.48 USD (20)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
46.06%
Maks. mevduat yükü:
37.22%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
15.62
Alış işlemleri:
45 (67.16%)
Satış işlemleri:
22 (32.84%)
Kâr faktörü:
5.35
Beklenen getiri:
2.79 USD
Ortalama kâr:
4.26 USD
Ortalama zarar:
-3.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.90 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.97 USD (2.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.97% (11.97 USD)
Varlığa göre:
10.92% (32.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
BTCUSD 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 176
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 176K
BTCUSD 91K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.97 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +106.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
65 daha fazla...
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.28 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
