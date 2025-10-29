SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / THUC CHIEN
Nguyen Van Loi

THUC CHIEN

Nguyen Van Loi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 73%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
46 (65.71%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (34.29%)
En iyi işlem:
28.89 USD
En kötü işlem:
-26.81 USD
Brüt kâr:
354.29 USD (274 680 pips)
Brüt zarar:
-208.28 USD (204 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (50.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
40 (57.14%)
Satış işlemleri:
30 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
7.70 USD
Ortalama zarar:
-8.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-66.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.40 USD (5)
Aylık büyüme:
73.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.40 USD (20.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.43% (66.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 146
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.89 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
The goal in trading is to have a steady long-term growth of the account and it must be safe.
İnceleme yok
2025.10.29 11:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
