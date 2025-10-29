- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
46 (65.71%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (34.29%)
En iyi işlem:
28.89 USD
En kötü işlem:
-26.81 USD
Brüt kâr:
354.29 USD (274 680 pips)
Brüt zarar:
-208.28 USD (204 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (50.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
40 (57.14%)
Satış işlemleri:
30 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
7.70 USD
Ortalama zarar:
-8.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-66.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.40 USD (5)
Aylık büyüme:
73.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.40 USD (20.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.43% (66.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.89 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The goal in trading is to have a steady long-term growth of the account and it must be safe.
İnceleme yok