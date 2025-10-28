- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
58.68 USD
En kötü işlem:
-15.29 USD
Brüt kâr:
141.33 USD (2 836 pips)
Brüt zarar:
-26.44 USD (524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (86.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.13 USD (3)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
74.12%
Maks. mevduat yükü:
0.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.97
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
5.35
Beklenen getiri:
11.49 USD
Ortalama kâr:
20.19 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.49 USD (2)
Aylık büyüme:
6.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.44 USD
Maksimum:
16.49 USD (0.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.94% (16.49 USD)
Varlığa göre:
1.05% (18.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.68 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +86.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
FBS-Real-10
|1.28 × 36
|
FBS-Real-2
|1.33 × 12
|
FBS-Real-5
|1.33 × 12
|
FBS-Real-7
|1.50 × 12
|
FBS-Real-4
|1.63 × 56
|
FBS-Real-12
|1.83 × 12
SAMURAI FOREX 003は、 コントロールされた一貫性のあるストレスのない結果を提供します 。
最高の結果を得るために：
推奨ブローカー FBS。
推奨口座タイプ： スタンダード。
推奨レバレッジ：1:500以上。
推奨最低口座残高：USD3,000。
スプレット：0.01
リスクに関する警告 ：
デリバティブ取引は、 お客様の資本に対して高いレベルのリスクを伴います。
デリバティブ取引はすべての投資家に適しているわけではありませ んので、リスクを十分に理解し、 必要に応じて独立したアドバイスを受けてください
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
0%
10
70%
74%
5.34
11.49
USD
USD
1%
1:500