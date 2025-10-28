SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gnail
Li Tai Kun

Gnail

Li Tai Kun
0 inceleme
Güvenilirlik
79 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.25 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.26 USD (20 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.26 USD (2)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.61%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
0.13 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
57.66% (20.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.28 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.18% of days out of the 548 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.18% of days out of the 548 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
