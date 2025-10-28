SinyallerBölümler
Ragil Giri Sarbani

Green Bucket

Ragil Giri Sarbani
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
Monex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
57 (64.04%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (35.96%)
En iyi işlem:
47.58 USD
En kötü işlem:
-100.82 USD
Brüt kâr:
329.42 USD (65 610 pips)
Brüt zarar:
-835.59 USD (159 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (47.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
93.59%
Maks. mevduat yükü:
9.31%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
30 (33.71%)
Satış işlemleri:
59 (66.29%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-5.69 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-26.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-96.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-189.34 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
507.11 USD
Maksimum:
601.29 USD (309.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (601.28 USD)
Varlığa göre:
1.56% (1.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 51
NQ.p 30
EURUSDv 7
NZDCHFv 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv -286
NQ.p -228
EURUSDv 6
NZDCHFv 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv -20K
NQ.p -75K
EURUSDv 938
NZDCHFv 140
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.58 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 8.26% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
80% of trades performed within 10 days. This comprises 4.59% of days out of the 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
