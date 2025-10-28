SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden Tron
Simonas Kavaliauskas

Golden Tron

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
1.21 EUR
En kötü işlem:
-15.93 EUR
Brüt kâr:
9.34 EUR (86 894 pips)
Brüt zarar:
-37.88 EUR (438 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.48 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
0.25
Beklenen getiri:
-1.90 EUR
Ortalama kâr:
0.78 EUR
Ortalama zarar:
-12.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-37.88 EUR (3)
Aylık büyüme:
-63.68%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.40 EUR
Maksimum:
37.88 EUR (65.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 12
EURUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -35
EURUSD 2
GBPUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -352K
EURUSD 191
GBPUSD 24
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.21 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -37.88 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 4
TickmillUK-Live
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
4.20 × 5
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
14.50 × 2
İnceleme yok
2025.10.28 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
