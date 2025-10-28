- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-23.15 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-23.15 USD (2 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-23.15 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-23.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.15 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.15 USD
Maksimum:
23.15 USD (4.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.75% (27.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Astrodox Analisis
Daily Trade
Open 17:00 WIB - Close 21:00
SL Maximal 10%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
1
0%
1
0%
100%
0.00
-23.15
USD
USD
6%
1:500