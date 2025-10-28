- Büyüme
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
51 (62.19%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (37.80%)
En iyi işlem:
127.12 USD
En kötü işlem:
-72.15 USD
Brüt kâr:
986.16 USD (49 044 pips)
Brüt zarar:
-664.46 USD (43 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (81.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.71 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
37 (45.12%)
Satış işlemleri:
45 (54.88%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
19.34 USD
Ortalama zarar:
-21.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-115.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.44 USD (3)
Aylık büyüme:
179.60%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.35 USD
Maksimum:
130.21 USD (56.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.39% (130.21 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|322
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|5.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +127.12 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Стабільна торгівля, яка приносить в місяць 200-300 доларів. Рекомендований баланс 500 доларів.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 31 USD
180%
0
0
USD
USD
354
USD
USD
4
98%
82
62%
2%
1.48
3.92
USD
USD
56%
1:500