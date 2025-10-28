SinyallerBölümler
Andriy Prots

AndriyTrader

Andriy Prots
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
180%
FxPro-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
51 (62.19%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (37.80%)
En iyi işlem:
127.12 USD
En kötü işlem:
-72.15 USD
Brüt kâr:
986.16 USD (49 044 pips)
Brüt zarar:
-664.46 USD (43 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (81.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.71 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
37 (45.12%)
Satış işlemleri:
45 (54.88%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
19.34 USD
Ortalama zarar:
-21.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-115.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.44 USD (3)
Aylık büyüme:
179.60%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.35 USD
Maksimum:
130.21 USD (56.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.39% (130.21 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 322
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 5.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.12 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Стабільна торгівля, яка приносить в місяць 200-300 доларів. Рекомендований баланс 500 доларів.



İnceleme yok
2025.10.28 13:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
