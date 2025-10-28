- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
103 (46.60%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (53.39%)
En iyi işlem:
865 309.17 IDR
En kötü işlem:
-879 904.65 IDR
Brüt kâr:
57 068 842.83 IDR (3 314 286 pips)
Brüt zarar:
-44 776 872.01 IDR (2 633 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11 122 644.06 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
11 122 644.06 IDR (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.99%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
153 (69.23%)
Satış işlemleri:
68 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
55 619.78 IDR
Ortalama kâr:
554 066.44 IDR
Ortalama zarar:
-379 465.02 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 754 307.39 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 881 703.90 IDR (13)
Aylık büyüme:
42.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 091 595.80 IDR
Maksimum:
16 345 012.71 IDR (80.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.70% (16 345 012.71 IDR)
Varlığa göre:
7.62% (1 267 928.50 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|GBPJPY
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|25
|AUDJPY
|16
|USDJPY
|31
|EURNZD
|-3
|EURJPY
|32
|GBPUSD
|17
|NZDJPY
|-5
|NZDUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|671K
|GBPJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.5K
|USDJPY
|2.9K
|EURNZD
|-308
|EURJPY
|3K
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|-500
|NZDUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +865 309.17 IDR
En kötü işlem: -879 905 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +11 122 644.06 IDR
Maksimum ardışık zarar: -4 754 307.39 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.13 × 16
|
RawForex-Real
|0.28 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|0.61 × 28
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|1.05 × 63
|
Exness-Real4
|1.49 × 130
|
Exness-Real33
|2.08 × 12
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
BlackBullMarkets-Live
|4.67 × 6
|
Exness-Real29
|5.73 × 344
|
Exness-Real16
|7.38 × 180
|
TradeMaxGlobal-Demo
|10.64 × 11
|
Exness-Real
|26.04 × 458
