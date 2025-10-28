SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rupiah Trader
Victor Danny Wangkar

Rupiah Trader

Victor Danny Wangkar
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
Exness-Real33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
103 (46.60%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (53.39%)
En iyi işlem:
865 309.17 IDR
En kötü işlem:
-879 904.65 IDR
Brüt kâr:
57 068 842.83 IDR (3 314 286 pips)
Brüt zarar:
-44 776 872.01 IDR (2 633 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11 122 644.06 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
11 122 644.06 IDR (18)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.99%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
153 (69.23%)
Satış işlemleri:
68 (30.77%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
55 619.78 IDR
Ortalama kâr:
554 066.44 IDR
Ortalama zarar:
-379 465.02 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 754 307.39 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 881 703.90 IDR (13)
Aylık büyüme:
42.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 091 595.80 IDR
Maksimum:
16 345 012.71 IDR (80.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.70% (16 345 012.71 IDR)
Varlığa göre:
7.62% (1 267 928.50 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 198
GBPJPY 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 3
EURJPY 2
GBPUSD 2
NZDJPY 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY 25
AUDJPY 16
USDJPY 31
EURNZD -3
EURJPY 32
GBPUSD 17
NZDJPY -5
NZDUSD -5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 671K
GBPJPY 2.3K
AUDJPY 1.5K
USDJPY 2.9K
EURNZD -308
EURJPY 3K
GBPUSD 1K
NZDJPY -500
NZDUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +865 309.17 IDR
En kötü işlem: -879 905 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +11 122 644.06 IDR
Maksimum ardışık zarar: -4 754 307.39 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.13 × 16
RawForex-Real
0.28 × 29
VantageInternational-Live 4
0.61 × 28
ICMCapitalVC-LIVE3
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.05 × 63
Exness-Real4
1.49 × 130
Exness-Real33
2.08 × 12
Axi-US06-Live
2.94 × 16
BlackBullMarkets-Live
4.67 × 6
Exness-Real29
5.73 × 344
Exness-Real16
7.38 × 180
TradeMaxGlobal-Demo
10.64 × 11
Exness-Real
26.04 × 458
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rupiah Trader
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
32M
IDR
3
100%
221
46%
99%
1.27
55 619.78
IDR
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.