Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.13 × 16 RawForex-Real 0.28 × 29 VantageInternational-Live 4 0.61 × 28 ICMCapitalVC-LIVE3 1.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 1.05 × 63 Exness-Real4 1.49 × 130 Exness-Real33 2.08 × 12 Axi-US06-Live 2.94 × 16 BlackBullMarkets-Live 4.67 × 6 Exness-Real29 5.73 × 344 Exness-Real16 7.38 × 180 TradeMaxGlobal-Demo 10.64 × 11 Exness-Real 26.04 × 458 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya