- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
31.39 USD
En kötü işlem:
-7.71 USD
Brüt kâr:
161.85 USD (398 929 pips)
Brüt zarar:
-13.09 USD (585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (156.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.79 USD (15)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
98.62%
Maks. mevduat yükü:
23.70%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
14.77
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
12.36
Beklenen getiri:
7.44 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.71 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
10.07 USD (2.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (10.08 USD)
Varlığa göre:
2.52% (11.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|153
|GBPCHF
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.6K
|GBPCHF
|-297
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.39 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +156.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.66 × 4752
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.57 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|4.28 × 106
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
Darwinex-Live
|5.30 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.31 × 1391
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
XM.COM-MT5
|7.86 × 22
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.29 × 631
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ECMarkets-MT5-Live01
|10.09 × 34
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
1
0%
20
85%
99%
12.36
7.44
USD
USD
3%
1:500