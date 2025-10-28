- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|440
|GBPUSD
|258
|EURUSD
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74
|GBPUSD
|76
|EURUSD
|-130
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-19K
|GBPUSD
|-3.2K
|EURUSD
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.16 × 73
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
FPMarketsSC-Live
|7.44 × 16
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Esta cuenta de señales tiene como objetivo ampliar su capital, y ayudar a incrementar los ingresos de manera controlada y lenta. Contamos con varios asesores expertos de gran rentabilidad, lo que nos ayuda a diversificar el riesgo, maximizar las ganancias y minimizar las perdidas.
El riesgo que usamos es mínimo, que es lo mejor para pequeños inversionistas que están empezando en el mundo del trading.
También funciona para grandes inversores que quieren incrementar su patrimonio con ayuda del trading en vez de dejarlo en los bancos donde siempre se devaluara.