Inigo Hernandez Ruiz

XAUUSDyGBPUSD

Inigo Hernandez Ruiz
0 inceleme
56 hafta
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
718
Kârla kapanan işlemler:
642 (89.41%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (10.58%)
En iyi işlem:
80.46 EUR
En kötü işlem:
-352.73 EUR
Brüt kâr:
4 095.39 EUR (184 643 pips)
Brüt zarar:
-4 078.51 EUR (208 116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (198.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
676.41 EUR (33)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
402 (55.99%)
Satış işlemleri:
316 (44.01%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 EUR
Ortalama kâr:
6.38 EUR
Ortalama zarar:
-53.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-102.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-567.56 EUR (3)
Aylık büyüme:
-11.02%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.49 EUR
Maksimum:
774.26 EUR (90.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 440
GBPUSD 258
EURUSD 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74
GBPUSD 76
EURUSD -130
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -19K
GBPUSD -3.2K
EURUSD -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.46 EUR
En kötü işlem: -353 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +198.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -102.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.16 × 73
Exness-MT5Real3
0.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
GoMarkets-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Esta cuenta de señales tiene como objetivo ampliar su capital, y ayudar a incrementar los ingresos de manera controlada y lenta. Contamos con varios asesores expertos de gran rentabilidad, lo que nos ayuda a diversificar el riesgo, maximizar las ganancias y minimizar las perdidas.

El riesgo que usamos es mínimo, que es lo mejor para pequeños inversionistas que están empezando en el mundo del trading. 

También funciona para grandes inversores que quieren incrementar su patrimonio con ayuda del trading en vez de dejarlo en los bancos donde siempre se devaluara.



