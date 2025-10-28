- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
16 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (38.46%)
En iyi işlem:
36.35 USD
En kötü işlem:
-27.75 USD
Brüt kâr:
291.80 USD (5 828 pips)
Brüt zarar:
-220.90 USD (4 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (121.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
40.86%
Maks. mevduat yükü:
11.49%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
10 (38.46%)
Satış işlemleri:
16 (61.54%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
18.24 USD
Ortalama zarar:
-22.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-85.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.00 USD (4)
Aylık büyüme:
3.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
127.50 USD (6.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.32% (127.50 USD)
Varlığa göre:
2.15% (42.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|71
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +36.35 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +121.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
