İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
14 (51.85%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (48.15%)
En iyi işlem:
42.60 USD
En kötü işlem:
-67.76 USD
Brüt kâr:
185.00 USD (12 323 pips)
Brüt zarar:
-377.67 USD (15 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (67.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.38 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.27
Alım-satım etkinliği:
2.26%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
14 (51.85%)
Satış işlemleri:
13 (48.15%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-7.14 USD
Ortalama kâr:
13.21 USD
Ortalama zarar:
-29.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-113.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.46 USD (4)
Aylık büyüme:
-19.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.67 USD
Maksimum:
253.33 USD (23.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.73% (253.33 USD)
Varlığa göre:
0.92% (7.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-193
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 208
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.64 × 218
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.13 × 487
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 5
İnceleme yok
