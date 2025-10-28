SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zero to All
See Kam Ping

Zero to All

See Kam Ping
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 HKD
En kötü işlem:
0.00 HKD
Brüt kâr:
0.00 HKD
Brüt zarar:
0.00 HKD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 HKD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 HKD
Ortalama kâr:
0.00 HKD
Ortalama zarar:
0.00 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 HKD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
0.00 HKD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 HKD
En kötü işlem: -0 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 HKD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

follow me, you will win

follow me, you will win

follow me, you will win

follow me, you will win

follow me, you will win


İnceleme yok
2025.10.28 06:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 06:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 06:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol