- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 HKD
En kötü işlem:
0.00 HKD
Brüt kâr:
0.00 HKD
Brüt zarar:
0.00 HKD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 HKD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 HKD
Ortalama kâr:
0.00 HKD
Ortalama zarar:
0.00 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 HKD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
0.00 HKD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 HKD
En kötü işlem: -0 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 HKD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok