Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
💎 Gold Farm – Strategie
🔹 Compte connecté avec un capital initial de 2 000 USD.
🔹 Le style de trading repose sur l’analyse algorithmique et les signaux quantiques issus du système Quantum Queen, conçu pour s’adapter en temps réel aux conditions de marché.
⚙️ Détails techniques :
-
Type : Copy trading (Quantum Queen)
-
Effet de levier : 1:500
-
Taille des lots : adaptée au risque (0.01 – 0.10 selon capital)
-
Drawdown moyen observé : < 20 %
-
Objectif mensuel : +5 % à +15 % selon la volatilité
📊 Recommandations :
-
Montant minimum conseillé : 2 000 USD (ou équivalent)
-
Copier avec les mêmes paramètres de risque pour des résultats similaires
-
Éviter toute modification manuelle des positions
🔒 Gestion du risque et transparence totale.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais la stratégie Quantum Queen a démontré une stabilité et une efficacité constantes dans le temps.
🚀 Objectif : faire croître le capital de manière régulière et maîtrisée sur l’or (XAU/USD).