- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
6 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
En iyi işlem:
203.42 USD
En kötü işlem:
-286.96 USD
Brüt kâr:
232.73 USD (12 176 pips)
Brüt zarar:
-726.84 USD (28 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (204.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.21 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
24.67%
Maks. mevduat yükü:
3725.35%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-35.29 USD
Ortalama kâr:
38.79 USD
Ortalama zarar:
-90.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-719.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-719.64 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.11 USD
Maksimum:
719.64 USD (169.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (203.06 USD)
Varlığa göre:
67.08% (332.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-494
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +203.42 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +204.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -719.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Scalping trades with appropriatre lots management.
İnceleme yok