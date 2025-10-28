SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FXLAB SCALPER PRO
Andhika Nugroho

FXLAB SCALPER PRO

Andhika Nugroho
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
6 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
En iyi işlem:
203.42 USD
En kötü işlem:
-286.96 USD
Brüt kâr:
232.73 USD (12 176 pips)
Brüt zarar:
-726.84 USD (28 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (204.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.21 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
24.67%
Maks. mevduat yükü:
3725.35%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-35.29 USD
Ortalama kâr:
38.79 USD
Ortalama zarar:
-90.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-719.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-719.64 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.11 USD
Maksimum:
719.64 USD (169.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (203.06 USD)
Varlığa göre:
67.08% (332.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -494
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203.42 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +204.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -719.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Scalping trades with appropriatre lots management. 
İnceleme yok
2025.10.28 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 06:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 05:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.28 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
