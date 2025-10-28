SinyallerBölümler
Senlin Kong

FortunePrimeGlobal

Senlin Kong
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 546%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36 591
Kârla kapanan işlemler:
18 276 (49.94%)
Zararla kapanan işlemler:
18 315 (50.05%)
En iyi işlem:
31 249.50 USD
En kötü işlem:
-7 254.00 USD
Brüt kâr:
2 633 656.69 USD (32 850 448 pips)
Brüt zarar:
-2 004 942.45 USD (23 852 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (16 372.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99 589.86 USD (20)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
69.57%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.94
Alış işlemleri:
26 056 (71.21%)
Satış işlemleri:
10 535 (28.79%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
17.18 USD
Ortalama kâr:
144.10 USD
Ortalama zarar:
-109.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
91 (-11 919.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 535.50 USD (6)
Aylık büyüme:
4.58%
Yıllık tahmin:
55.59%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38 562.08 USD
Maksimum:
105 802.31 USD (40.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.65% (105 802.31 USD)
Varlığa göre:
0.04% (221.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-E 36063
BTCUSD 350
GBPJPY-E 27
EURNZD-E 15
USDJPY-E 15
GBPNZD-E 15
EURUSD-E 13
EURAUD-E 13
EURJPY-E 13
GBPAUD-E 13
GBPCAD-E 12
US30 11
NZDUSD-E 7
CHFJPY-E 5
GBPUSD-E 5
AUDUSD-E 3
USDCAD-E 3
EURCAD-E 3
AUDJPY-E 2
GBPCHF-E 2
XRPUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-E 545K
BTCUSD 88K
GBPJPY-E -2.9K
EURNZD-E 1K
USDJPY-E 183
GBPNZD-E 204
EURUSD-E 2.4K
EURAUD-E -111
EURJPY-E 209
GBPAUD-E 224
GBPCAD-E 103
US30 -8K
NZDUSD-E 964
CHFJPY-E 2.3K
GBPUSD-E 121
AUDUSD-E 73
USDCAD-E 132
EURCAD-E -85
AUDJPY-E -256
GBPCHF-E 31
XRPUSD -150
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-E 5.9M
BTCUSD 3.2M
GBPJPY-E -10K
EURNZD-E -2.6K
USDJPY-E 1.7K
GBPNZD-E 4.9K
EURUSD-E 2.2K
EURAUD-E -4K
EURJPY-E 5.1K
GBPAUD-E 1.5K
GBPCAD-E 2K
US30 -16K
NZDUSD-E -4.2K
CHFJPY-E 4.5K
GBPUSD-E 2.5K
AUDUSD-E -981
USDCAD-E -1.7K
EURCAD-E -1.7K
AUDJPY-E 2.5K
GBPCHF-E 468
XRPUSD -200
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31 249.50 USD
En kötü işlem: -7 254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +16 372.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 919.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
数据采集分析
İnceleme yok
2025.10.28 05:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.41% of days out of 566 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.