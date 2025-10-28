- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36 591
Kârla kapanan işlemler:
18 276 (49.94%)
Zararla kapanan işlemler:
18 315 (50.05%)
En iyi işlem:
31 249.50 USD
En kötü işlem:
-7 254.00 USD
Brüt kâr:
2 633 656.69 USD (32 850 448 pips)
Brüt zarar:
-2 004 942.45 USD (23 852 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (16 372.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99 589.86 USD (20)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
69.57%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
396
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.94
Alış işlemleri:
26 056 (71.21%)
Satış işlemleri:
10 535 (28.79%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
17.18 USD
Ortalama kâr:
144.10 USD
Ortalama zarar:
-109.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
91 (-11 919.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34 535.50 USD (6)
Aylık büyüme:
4.58%
Yıllık tahmin:
55.59%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38 562.08 USD
Maksimum:
105 802.31 USD (40.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.65% (105 802.31 USD)
Varlığa göre:
0.04% (221.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|36063
|BTCUSD
|350
|GBPJPY-E
|27
|EURNZD-E
|15
|USDJPY-E
|15
|GBPNZD-E
|15
|EURUSD-E
|13
|EURAUD-E
|13
|EURJPY-E
|13
|GBPAUD-E
|13
|GBPCAD-E
|12
|US30
|11
|NZDUSD-E
|7
|CHFJPY-E
|5
|GBPUSD-E
|5
|AUDUSD-E
|3
|USDCAD-E
|3
|EURCAD-E
|3
|AUDJPY-E
|2
|GBPCHF-E
|2
|XRPUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-E
|545K
|BTCUSD
|88K
|GBPJPY-E
|-2.9K
|EURNZD-E
|1K
|USDJPY-E
|183
|GBPNZD-E
|204
|EURUSD-E
|2.4K
|EURAUD-E
|-111
|EURJPY-E
|209
|GBPAUD-E
|224
|GBPCAD-E
|103
|US30
|-8K
|NZDUSD-E
|964
|CHFJPY-E
|2.3K
|GBPUSD-E
|121
|AUDUSD-E
|73
|USDCAD-E
|132
|EURCAD-E
|-85
|AUDJPY-E
|-256
|GBPCHF-E
|31
|XRPUSD
|-150
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-E
|5.9M
|BTCUSD
|3.2M
|GBPJPY-E
|-10K
|EURNZD-E
|-2.6K
|USDJPY-E
|1.7K
|GBPNZD-E
|4.9K
|EURUSD-E
|2.2K
|EURAUD-E
|-4K
|EURJPY-E
|5.1K
|GBPAUD-E
|1.5K
|GBPCAD-E
|2K
|US30
|-16K
|NZDUSD-E
|-4.2K
|CHFJPY-E
|4.5K
|GBPUSD-E
|2.5K
|AUDUSD-E
|-981
|USDCAD-E
|-1.7K
|EURCAD-E
|-1.7K
|AUDJPY-E
|2.5K
|GBPCHF-E
|468
|XRPUSD
|-200
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31 249.50 USD
En kötü işlem: -7 254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +16 372.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 919.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
数据采集分析
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
546%
0
0
USD
USD
599K
USD
USD
81
76%
36 591
49%
70%
1.31
17.18
USD
USD
41%
1:500