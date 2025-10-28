- Büyüme
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
47 (72.30%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (27.69%)
En iyi işlem:
19.14 USD
En kötü işlem:
-46.70 USD
Brüt kâr:
291.53 USD (15 065 pips)
Brüt zarar:
-182.99 USD (7 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
61.01%
Maks. mevduat yükü:
25.05%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
42 (64.62%)
Satış işlemleri:
23 (35.38%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
6.20 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.70 USD (1)
Aylık büyüme:
50.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52.72 USD (21.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.57% (52.72 USD)
Varlığa göre:
16.84% (54.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|109
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.14 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
