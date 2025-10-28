SinyallerBölümler
Budi Soleh Kurniawan

Dondion

Budi Soleh Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
Monex-Server5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
369
Kârla kapanan işlemler:
147 (39.83%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (60.16%)
En iyi işlem:
38.67 USD
En kötü işlem:
-23.57 USD
Brüt kâr:
845.25 USD (74 654 pips)
Brüt zarar:
-1 094.82 USD (90 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (55.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.96 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
53.46%
Maks. mevduat yükü:
11.78%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
193 (52.30%)
Satış işlemleri:
176 (47.70%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-0.68 USD
Ortalama kâr:
5.75 USD
Ortalama zarar:
-4.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-84.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.24 USD (5)
Aylık büyüme:
24.18%
Yıllık tahmin:
293.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
351.77 USD
Maksimum:
382.25 USD (577.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.97% (351.77 USD)
Varlığa göre:
6.74% (6.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 182
EURUSD.m 101
USDJPY.m 27
GBPJPY.m 19
GBPUSD.m 11
EURJPY.m 10
USDCHF.m 8
XAGUSD.m 3
AUDUSD.m 3
AUDJPY.m 1
AUDCAD.m 1
EURGBP.m 1
CLS10.m 1
CHFJPY.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m -93
EURUSD.m -81
USDJPY.m -19
GBPJPY.m -16
GBPUSD.m -14
EURJPY.m -12
USDCHF.m -7
XAGUSD.m -7
AUDUSD.m 0
AUDJPY.m 3
AUDCAD.m 0
EURGBP.m -1
CLS10.m -1
CHFJPY.m 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m -8.5K
EURUSD.m -3.3K
USDJPY.m -267
GBPJPY.m -2.3K
GBPUSD.m -1.1K
EURJPY.m -439
USDCHF.m -537
XAGUSD.m -135
AUDUSD.m 15
AUDJPY.m 489
AUDCAD.m -14
EURGBP.m -60
CLS10.m -13
CHFJPY.m -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.67 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +55.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.28 04:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 03:29
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.84% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 03:29
80% of trades performed within 17 days. This comprises 3.41% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
