SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Arethafx
Muhamad Dodik Rizaldi

Arethafx

Muhamad Dodik Rizaldi
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
Exness-Real17
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
En iyi işlem:
198.17 USD
En kötü işlem:
-123.09 USD
Brüt kâr:
395.28 USD (79 194 pips)
Brüt zarar:
-610.01 USD (121 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (395.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
395.28 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
21.14%
Maks. mevduat yükü:
2.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-26.84 USD
Ortalama kâr:
197.64 USD
Ortalama zarar:
-101.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-610.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-610.01 USD (6)
Aylık büyüme:
-10.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
214.73 USD
Maksimum:
610.01 USD (25.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.47% (610.01 USD)
Varlığa göre:
4.73% (97.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -215
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.17 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +395.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -610.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trade based on H4 and using fixed lots with a 1:2 ratio

no intervention, no revenge, no direction, just knowing the limits.

annual profit target 13.000 pips

so? enjoy....

İnceleme yok
2025.11.07 18:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 04:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.28 02:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.28 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Arethafx
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
1.8K
USD
2
0%
8
25%
21%
0.64
-26.84
USD
25%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.