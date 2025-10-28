- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
En iyi işlem:
119.40 USD
En kötü işlem:
-138.46 USD
Brüt kâr:
119.40 USD (4 000 pips)
Brüt zarar:
-504.80 USD (16 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (119.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.40 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.70
Alım-satım etkinliği:
29.65%
Maks. mevduat yükü:
4.17%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.24
Beklenen getiri:
-48.18 USD
Ortalama kâr:
119.40 USD
Ortalama zarar:
-72.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-383.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-383.60 USD (5)
Aylık büyüme:
-12.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
385.40 USD
Maksimum:
385.40 USD (12.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (385.40 USD)
Varlığa göre:
4.75% (130.87 USD)
|XAUUSD
|8
|XAUUSD
|-385
|XAUUSD
|-13K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Trader Family’s analyst delivers curated forex signals that prioritize capital preservation with scalable upside. Ideal for investors seeking measured, repeatable compounding rather than high-variance speculation.
