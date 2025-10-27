- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
85.46 USD
En kötü işlem:
-42.54 USD
Brüt kâr:
169.56 USD (21 194 pips)
Brüt zarar:
-83.13 USD (20 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (85.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.46 USD (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
30.49%
Maks. mevduat yükü:
4.98%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
21.61 USD
Ortalama kâr:
84.78 USD
Ortalama zarar:
-41.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-42.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.54 USD (1)
Aylık büyüme:
6.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.54 USD
Maksimum:
42.54 USD (3.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.04% (40.59 USD)
Varlığa göre:
2.31% (30.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|414
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.46 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +85.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.54 USD
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
