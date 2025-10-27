SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Monteiro Group M0
Lucas De Oliveira Monteiro

Monteiro Group M0

Lucas De Oliveira Monteiro
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 36%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 012
Kârla kapanan işlemler:
1 343 (66.74%)
Zararla kapanan işlemler:
669 (33.25%)
En iyi işlem:
868.57 USD
En kötü işlem:
-910.90 USD
Brüt kâr:
22 791.46 USD (741 196 pips)
Brüt zarar:
-13 608.35 USD (161 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (2 367.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 367.81 USD (28)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
343 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.03
Alış işlemleri:
1 005 (49.95%)
Satış işlemleri:
1 007 (50.05%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
16.97 USD
Ortalama zarar:
-20.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-244.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 129.98 USD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.34 USD
Maksimum:
1 143.48 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.13% (1 034.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDxx 2002
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDxx 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDxx 43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +868.57 USD
En kötü işlem: -911 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 367.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.27 19:02
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.45% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 343 days
