- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 012
Kârla kapanan işlemler:
1 343 (66.74%)
Zararla kapanan işlemler:
669 (33.25%)
En iyi işlem:
868.57 USD
En kötü işlem:
-910.90 USD
Brüt kâr:
22 791.46 USD (741 196 pips)
Brüt zarar:
-13 608.35 USD (161 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (2 367.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 367.81 USD (28)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
343 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.03
Alış işlemleri:
1 005 (49.95%)
Satış işlemleri:
1 007 (50.05%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
16.97 USD
Ortalama zarar:
-20.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-244.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 129.98 USD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.34 USD
Maksimum:
1 143.48 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.13% (1 034.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|2002
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDxx
|9.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDxx
|43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +868.57 USD
En kötü işlem: -911 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 367.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
