404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Deux ex machina
Büyüme
5 102%
Aboneler
4
Haftalar
233
İşlemler
1418
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 758%
Aboneler
14
Haftalar
152
İşlemler
566
Kazanç
80%
Kâr faktörü
4.61
Maks. düşüş
10%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 400%
Aboneler
99
Haftalar
46
İşlemler
1495
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.31
Maks. düşüş
28%
Reo
Büyüme
340%
Aboneler
38
Haftalar
60
İşlemler
471
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
39%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
14
Haftalar
53
İşlemler
181
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
22%
OnlyUJ
Büyüme
211%
Aboneler
11
Haftalar
67
İşlemler
412
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.32
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 578%
Aboneler
70
Haftalar
208
İşlemler
5486
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
456%
Aboneler
18
Haftalar
124
İşlemler
1137
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.57
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
488%
Aboneler
12
Haftalar
40
İşlemler
129
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.96
Maks. düşüş
34%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 924%
Aboneler
15
Haftalar
228
İşlemler
14466
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2166 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.