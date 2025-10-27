- Büyüme
İşlemler:
949
Kârla kapanan işlemler:
427 (44.99%)
Zararla kapanan işlemler:
522 (55.01%)
En iyi işlem:
543.82 UST
En kötü işlem:
-37.63 UST
Brüt kâr:
8 398.91 UST (794 709 pips)
Brüt zarar:
-5 681.27 UST (562 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (373.71 UST)
Maksimum ardışık kâr:
549.78 UST (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
405
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
606 (63.86%)
Satış işlemleri:
343 (36.14%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.86 UST
Ortalama kâr:
19.67 UST
Ortalama zarar:
-10.88 UST
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-187.82 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-192.30 UST (16)
Aylık büyüme:
19.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132.37 UST
Maksimum:
522.60 UST (42.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (522.24 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +543.82 UST
En kötü işlem: -38 UST
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +373.71 UST
Maksimum ardışık zarar: -187.82 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
